كارثة بيئية تعصف بالبيضاء

مطرح مديونة لم يعد يتحمل كيلوغراما من النفايات والجماعة تفسخ العقد مع الشركة المدبرة دون بديل

يومان، على أبعد تقدير، وتتحول البيضاء إلى أكبر مزبلة في المغرب، بعد تجاوز المطرح العمومي مديونة جميع قدراته الموضوعية والمحتملة، كما استنفد جميع الحلول “الترقيعية” وزحف على البقع والامتدادات الصغيرة التي وضعت رهن إشارته في المدة الأخيرة.

وعاين مستشارون من الجماعة الحضرية ما وصفوه بالكارثة العظمى التي ستضرب العاصمة الاقتصادية بعد يومين، حين ستعود الشاحنات أدراجها من المطرح دون أن تفرغ حمولتها، أو ترابط أمام المدخل الرئيسي (باب الميزان)، في انتظار فرج لن يأتي أبدا.

وأكد مستشارو الجماعة أنهم قاموا بزيارة إلى المكان، ووقفوا على الحالة المزرية التي أضحى عليها المطرح وجبال الأزبال المتناثرة في كل مكان وبشكل عشوائي، كما عاينوا تدفق النفايات على الأسوار التي تحد المزبلة، بعد أن سمح المكتب المسير لمجلس المدينة للشركة المدبرة للقطاع باستغلال القطع الصغيرة وجنبات الحدود للتخلص من الحمولات، وهي الإمكانية التي وصلت إلى نهايتها.

وقال مستشار إن المطرح لم يعد يتحمل كيلوغراما واحدا من الأزبال، وما بالك بأكثر من 6 آلاف طن من النفايات المنزلية ومخلفات الحدائق وبقايا أوراش البناء وكميات أخرى من الأزبال القادمة من الجماعات القريبة، أو عبر النقل الخاص لبعض الشركات والمؤسسات المتعاقد معها.

وأكد المصدر نفسه أن مسؤولي الجماعة تعاملوا باستهتار كبير مع موضوع حساس يتعلق بالوضع البيئي العام للمدينة، مؤكدا أن المكتب المسير لم يلتزم فقط بوضع العقارات الجديدة لفتح مطرح جديد (82 هكتارا كما هو منصوص عليه في العقد 35/2008)، بل تهاونت في تصفية عقارين بمساحة 35 هكتارا من أصحابها الذين تراجعوا عن ذلك، بسبب عدم استيفاء آجال التراخيص.

وأوضح المصدر نفسه أن جوهر عقد التدبير الموقع مع شركة “إيكوميد كازا” في 2008 في عهد الولاية السابقة، هو إنجاز واستغلال مطرح مراقب بالبيضاء، وفي انتظار هذا الهدف الأساسي تقوم الشركة بإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة الذي كان الجميع يعرف أن مدة استغلاله الكلي ستنتهي في 2010.

واكتفى المكتب المسير للجماعة، أمام هذه الورطة، برمي الكرة في ملعب الشركة المفوض لها، بل سارع إلى اقتراح نقطة في جدول أعمال دورة ماي المقرر عقدها أمس (الخميس)، تتعلق بإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة من طرف واحد تقريبا، دون اقتراح أي بديل للتخلص من الأزبال، في وقت أكدت فيه الشركة أن الطرفين كانا يناقشان صيغة لإنهاء حبي للعقد 35/2008.

وأوضحت الشركة أن العمدة وجه إليها رسالة بتاريخ 5 أبريل الماضي يشعرها بضرورة عقد اجتماع لدراسة وسائل الإنهاء الحبي لعقد التدبير المفوض عدد 35/2008.

وأكدت الشركة أن الاجتماع عقد بالفعل بتاريخ 9 أبريل الماضي وحضره ممثلوها وممثلو الجماعة الذين تحدثوا عن استحالة الوفاء بالالتزام العقدي الخاص بتوفير وعاء عقاري لإنجاز المطرح الجديد (82 هكتارا)، مطالبين بفسخ العقد حبيا.

وأوضحت الشركة أنه قبل هذا الموعد (بالضبط بتاريخ 4 أبريل 2018)، وجهت رسالة إلى والي جهة البيضاء-سطات تشعره من خلالها أنها ستكون مضطرة لفسخ عقد التدبير المفوض المشار إليه بسبب عدم تنفيذ المفوض، أي جماعة البيضاء لالتزامها الأساسي، ممثلا في توفير العقار الجديد الذي كان من المفترض تمكين “إيكوميد” منه سنة 2010.

يوسف الساكت