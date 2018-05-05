سقوط عصابة سرقة المحلات التجارية

تمكنت الشرطة القضائية بتطوان، أخيرا، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المحلات التجارية، بعد أن تمكنت من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين يتحدرون جميعا من تطوان.

وحسب مصادر “الصباح”، جاء إيقاف أفراد العصابة بناء على شكايات قدمها عدد من الضحايا بهذا الخصوص، آخرها شكاية تقدم بها صاحب محل لبيع اللحوم، نهاية الأسبوع الماضي، تتحدث عن تعرض محله للسرقة، إذ انتقلت الشرطة إلى المحل التجاري المسروق الواقع وسط المدينة، وعاينته، ورفعت البصمات، وجردت لائحة المسروقات، وقامت باستغلال جميع المعطيات المتوفرة من كاميرات وغيرها من تقنيات البحث لتتمكن في ظرف وجيز من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، الذي ساهم في كشف هوية باقي المتورطين.

وبناء على المعطيات المتوفرة باشرت فرق الأبحاث عملياتها التي أسفرت عن ايقاف ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، كانوا يرتكبون عمليات سرقة بالكسر تستهدف محلات تجارية، حيث ثم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من المتحصلات والعائدات الإجرامية، فضلا عن أسلحة بيضاء، وهواتف محمولة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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