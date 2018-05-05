إيداع “بيدوفيل” أمريكي السجن

ضبط متلبسا بمحل تجاري بالفقيه بن صالح وهو يختلي بطفلة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول أمس (الأربعاء)، بإيداع المشتبه فيه الأمريكي الجنسية المشتبه في محاولته اغتصاب طفلة بمدينة الفقيه بن صالح، الأسبوع الماضي، السجن الاحتياطي بعد أن تم عرضه على أنظار الوكيل العام ببني ملال، في اليوم نفسه، والذي أحاله بدوره عليه، قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه الذي أطلق سراحه بعد محاصرته من قبل المواطنين بعد انفضاح أمره، تم حجز جواز سفره من قبل المصالح الأمنية، ولم يحضر إلى مصلحة الأمن الاثنين الماضي، من أجل استكمال تدابير مسطرة إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، علما أنه قدم كل الضمانات لحضوره في الوقت المحدد إلى مفوضية الشرطة.

وأضافت مصادر متطابقة، أن تخلف المشتبه فيه عن الحضور استنفر عناصر الأمن بالفقيه بن صالح التي قامت بإجراءات احترازية خوفا من تسلله خارج أرض الوطن، سيما أنه يتحدر من أصول تايوانية، ويفترض أن يمتلك جواز سفر ثان يسهل عليه سفره إلى الخارج تفاديا لكل المشاكل التي سقطت عليه فجأة، ولم يكن يعلم أنه وضع نفسه في موقف حرج، عندما اعترض سبيل طفلة بدت في شريط فيديو في حالة فزع شديد.

ونظرا للصدى الكبير الذي خلفته قضية السائح الأجنبي الذي تحول إلى مشتبه فيه، باشرت المصالح الأمنية مسطرة الاستماع إلى عدد من الشهود الذين حضروا وقت محاصرته الطفلة داخل محل تجاري، من بينهم شهود تدخلوا لتحرير الضحية من يدي المشتبه فيه الذي ظهر في شريط الفيديو ماسكا الضحية من يدها، ويتحدث مع المواطنين الذين كانوا يستفسرونه عن سبب استفراده بالطفلة، دون أن تتسرب معلومات عن الحوار الذي دار بين الشهود والسائح، الذي لم تبد عليه علامات الخوف وهو يمسك بالطفلة. كما تم الاستماع في محضر رسمي لولي أمر الضحية، التي لا يتجاوز عمرها تسع سنوات، وأصر على متابعة السائح الذي سقط في ورطة، بعد أن ظهر في الفيديو يجر الضحية إلى المحل التجاري من يدها، دون أن يتبين لمشاهدي الشريط أنه قام بحركات مشبوهة عندما اختلى بالقاصر.

وظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة الماضي، ترصد حركات المشتبه فيه الذي كان يقتفي آثار القاصر، ليلج بعدها محلا تجاريا بمدينة الفقيه بن صالح بعد محاصرتها، وبدت الفتاة القاصر تحاول الإفلات من قبضة المتهم، وكانت في حالة خوف و ذعر شديدين، قبل أن يحاصرها السائح الأجنبي في زاوية المحل التجاري، وشرع يتحدث معها، دون أن يعلم أحد ما دار بينهما، قبل أن تظهر يد صاحب المحل الذي ظل يربت على كتف السائح الذي واصل حديثه مع القاصر.

ولم تمض إلا ثوان قليلة، حتى اقتحم عدد من المواطنين المحل التجاري، بعد أن شاع خبر استفراد السائح الأجنبي بالقاصر في المحل التجاري، وحاصروه دون أن يعتدي عليه أحد، قبل أن يتم استدعاء الشرطة التي حلت على وجه السرعة، وتم نقله إلى المنطقة الأمنية الإقليمية بالفقيه بن صالح لإخضاعه لمباشرة التحقيق معه حول المنسوب إليه.

سعيد فالق

(بني ملال)

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