تخفيض عقوبة متابعين في حراك الريف

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس (الأربعاء) حكمها في ملف يتابع فيه ثلاثة متهمين على خلفية الحراك الذي عرفته المنطقة منذ وفاة محسن فكري أكتوبر من سنة 2016.

وحسب منطوق الحكم، فقد قضت هيأة المحكمة بإلغاء القرار المستأنف، فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والحكم تصديا ببراءتهم منها وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله، وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهمين (م . أ) و(ع.ص) إلى أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهم (ع.الكريم . ز) إلى سنتين حبسا نافذا وتحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا والإجبار في الأدنى.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في فبراير الماضي بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وعقاب المسمى (م . أ) بست سنوات سجنا نافذا و (ع. ص) بخمس سنوات سجنا نافذا وعقاب المتهم الثالث بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

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