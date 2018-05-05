هاشتاغ وفاة حلا مدفوع الثمن

انتشر، أخيرا، هاشتاغ “وفاة حلا الترك” على “تويتر” ما أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنها “فيسبوك”، خاصة أن الهاشتاغ أصبح “تراند” قبل أن يغرد عليه أحد، ما يثبت أنه مدفوع الثمن لأهداف دعائية لم يعرف من يقف وراءها.

والخبر الشائعة تم تداوله بسرعة قياسية ولم تعلق عليه حلا الترك حتى الآن، لكن عددا من معجبيها نفوه، وأكدوا أنها بصحة جيدة، وأنهم تحدثوا إليها شخصيا، بينما أشار آخرون إلى أننا مقبلون على شهر الصوم ولا يجوز تداول الأخبار الكاذبة، في حين أن هناك من طلب التأكد من صحة الخبر، بينما سارع آخرون إلى إيجاد تفسيرات لسبب موتها كل على طريقته فهناك من حمل والدها المسؤولية، وهناك من أشار إلى زوجة أبيها دنيا بطمة، بينما البعض أشار إلى أن الوفاة حصلت بعد خضوعها لعملية تجميل.

وفي المقابل وجهت أصابع الاتهام إلى حلا الترك نفسها، لأن هاشتاغ انطلق في 30 أبريل وأصبح “تراند” قبل أن تنشر عليه أي تغريدة، ما يعني أن هناك من دفع المال لكي يتحول الهاشتاغ إلى تراند ويتم تداوله، بينما في الحالات المعتادة، يصبح الهاشتاغ تراند بسبب كثرة التغريدات عليه.

واعتبر البعض أنها المستفيدة الوحيدة من انتشار خبر وفاتها، علما أنها اختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يدعو إلى الاستغراب، فهي غائبة عن “فيسبوك” منذ ثامن وعشرين أبريل الماضي ولم تغرد على “تويتر” منذ 27 أبريل الماضي، كما أنها لم تطل على “إنستغرام” و”سناب شات”.

أ. ك

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