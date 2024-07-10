ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الثالثة على التوالي

إنجاز تاريخي جديد للنجم الأرجنتيني

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وقاد منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الفوز على منتخب كندا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في نصف نهائي البطولة.

تألق ميسي يقود “التانجو” للنهائي

سجل ميسي الهدفين بنفسه ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو. كما أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في سبع نسخ متتالية.

ميسي: “الحقيقة أن ما قامت به هذه المجموعة أمر جنوني”

وعقب المباراة، أعرب ميسي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، وقال: “الحقيقة أن ما قامت به هذه المجموعة أمر جنوني. ليس سهلا أن نبلغ النهائي مجددا، أن ننافس مجددا على اللقب. أختبر هذا الشيء كما حصل في كوبا أميركا الأخيرة، في كأس العالم الأخيرة… هذه المعارك الأخيرة وأنا استمتع بها قدر الإمكان”.

الأرجنتين تسعى للقب الثالث على التوالي

وتسعى الأرجنتين للفوز بلقبها الثالث على التوالي في كوبا أمريكا، بعد أن توجت بلقبي 2021 و 2022. وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين منتخبي الأوروغواي وكولومبيا.

ميسي يواصل كتابة التاريخ

ويواصل ميسي كتابة التاريخ مع منتخب الأرجنتين، حيث أصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ البطولة بـ 38 مباراة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للنجم البرازيلي روماريو (35 مباراة). كما أصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلا في تاريخ كوبا أمريكا بـ 14 هدفا، متساويا مع البرازيلي زيكو.

حلم جديد لِميسي

ويحلم ميسي بقيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن حقق اللقب عام 2021. وسيكون الفوز باللقب بمثابة تتويج لمسيرة ميسي الرائعة مع المنتخب الأرجنتيني.

يقدم ميسي أداءً استثنائياً في هذه البطولة، ويؤكد أنه لا يزال أحد أفضل لاعبي العالم. ويبقى الآن على ميسي ورفاقه مهمة واحدة وهي الفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الثالثة على التوالي.

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