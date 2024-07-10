fbpx
أخبار 24/24

الحرارة المرتقبة غدا الخميس بمدن المملكة

منذ 25 دقيقة
0

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

– وجدة 23……….41

– بوعرفة 23…….41

– الحسيمة 21…..31

– تطوان 21……….36

– سبتة المحتلة 18…..33

– مليلية المحتلة 20….32

– طنجة 22………31

– القنيطرة 20…..29

– الرباط 19……..27

– الدار البيضاء 19…..26

– الجديدة 20………26

– سطات 18………37

– آسفي 20………33

– خريبكة 22……..44

– بني ملال 24…..44

– مراكش 25……..46

– مكناس 21……..41

– فاس 22………..42

– إفران 20………..37

– تاونات 25……..43

– الرشيدية 28…..43

– ورزازات 22……..43

– أكادير 17……….30

– الصويرة 19……..23

– العيون 21……..33

– السمارة 20….. 41

– الداخلة 18…… 26

– أوسرد 28……….44

– لكويرة 20………27

– ميدلت 21…….. 39

منذ 25 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.