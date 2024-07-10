أخبار 24/24
الحرارة المرتقبة غدا الخميس بمدن المملكة
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا
– وجدة 23……….41
– بوعرفة 23…….41
– الحسيمة 21…..31
– تطوان 21……….36
– سبتة المحتلة 18…..33
– مليلية المحتلة 20….32
– طنجة 22………31
– القنيطرة 20…..29
– الرباط 19……..27
– الدار البيضاء 19…..26
– الجديدة 20………26
– سطات 18………37
– آسفي 20………33
– خريبكة 22……..44
– بني ملال 24…..44
– مراكش 25……..46
– مكناس 21……..41
– فاس 22………..42
– إفران 20………..37
– تاونات 25……..43
– الرشيدية 28…..43
– ورزازات 22……..43
– أكادير 17……….30
– الصويرة 19……..23
– العيون 21……..33
– السمارة 20….. 41
– الداخلة 18…… 26
– أوسرد 28……….44
– لكويرة 20………27
– ميدلت 21…….. 39