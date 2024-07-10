الحرارة المرتقبة غدا الخميس بمدن المملكة

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة- الحرارة الدنيا- الحرارة العليا

– وجدة 23……….41

– بوعرفة 23…….41

– الحسيمة 21…..31

– تطوان 21……….36

– سبتة المحتلة 18…..33

– مليلية المحتلة 20….32

– طنجة 22………31

– القنيطرة 20…..29

– الرباط 19……..27

– الدار البيضاء 19…..26

– الجديدة 20………26

– سطات 18………37

– آسفي 20………33

– خريبكة 22……..44

– بني ملال 24…..44

– مراكش 25……..46

– مكناس 21……..41

– فاس 22………..42

– إفران 20………..37

– تاونات 25……..43

– الرشيدية 28…..43

– ورزازات 22……..43

– أكادير 17……….30

– الصويرة 19……..23

– العيون 21……..33

– السمارة 20….. 41

– الداخلة 18…… 26

– أوسرد 28……….44

– لكويرة 20………27

– ميدلت 21…….. 39

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