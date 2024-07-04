اختلالات مجلس بن جرير تستتفر الداخلية

أكدت مصادر موثوقة توصل رئيسة مجلس بن جرير بتقرير من طرف باشا المدينة يتضمن عدد هاما من الملاحظات بشأن تسيير المدينة، مضيفة أن الباشا أمهل الرئيسة لتقديم التوضيحات اللازمة وفق القانون التنظيمي للمجالس الجماعية.

وأوردت المصادر ذاتها أن التقرير يتضمن حوالي 89 ملاحظة من ضمنها بعض المخالفات التي تتعلق بقطاع التعمير، وأخرى تتعلق بقفة رمضان الأخير، والتي بلغت ميزانتها حوالي 690 ألف درهم.

وفي هذا السياق، أضافت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية استمعت في وقت سابق لإفادات عدد من موظفي الجماعة وبعض االمستفيدين من القفة الرمضانية، كما اطلعت على بعض الوثائق المتعلقة بالصفقة، إضافة إلى اطلاع المفتشية العامة على لائحة أعضاء المجلس الجماعي الذين وزعوا القفة الرمضانية على المستفيدين منها.

ويعيش المجلس الجماعي لابن جرير على صفيح ساخن منذ فترة ليست باليسيرة، بين الرئيسة التي تنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعدد من أعضاء المجلس بمن فيهم رؤساء اللجان، بلغت إلى توجيه عدد من أعضاء المجلس الجماعي ملتسما لعامل الإقليم من أجل التدخل وتصحيح الأوضاع من خلال تفعيل القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وليس مجلس مدينة بن جرير الوحيد الذي يعيش على وقع المخالفات والتوترات بين الرؤساء وباقي الأعضاء، حيث تقوم الإدارة الترابية المركزية بعدد من التدخلات عبر المفتشية العامة في عدد من المجالس الجماعية، من أجل تصحيح عدد من الأوضاع غير المرضية.

(ي.ع)

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