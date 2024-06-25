الأصالة والمعاصرة يعقد الجمع العام الجهوي لمنظمة نسائه بالمضيق

احتضن أحد الفنادق بمدينة المضيق، أول أمس (الأحد)، أشغال الجمع العام الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي نظم من طرف الأمانة الإقليمية للحزب بعمالة المضيق الفنيدق تحت شعار: “من أجل بناء تنظيم نسائي جهوي قوي متجدد ضامن للتنمية”.

وأوضح “محمد العربي المرابط”، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق-الفنيدق، في كلمة له أن “المرأة المغربية تعتبر نصف المجتمع إن لم يقل أَغلبيته، وتعتبر فاعلا أساسيا في مسيرة البناء الديمقراطي الحداثي لبلادنا”.

وأكد المرابط أن “حزب الاصالة والمعاصرة يولي أهمية قصوى للمرأة، ويؤكد في نظامه الأساسي على أهمية ومحورية التنظيم النسائي باعتباره مكونا أساسيا في العمل الحزبي”، مشيرا إلى أن الحزب “يسعى من خلال ذلك إلى توسيع دائرة حضور المرأة سياسيا من جهة، ودائرة مشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي من جهة أخرى”، مبرزا أن “منظمة النساء هي هيئة حزبية الهدف منها تكوين هيئة للتفكير والاقتراح في كل القضايا المتعلقة بالحقوق السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية للنساء، إضافة لقضايا المساواة والمناصفة”.

كما شدد العربي المرابط على أن الحزب “يحرص بشدة على ضرورة تمثيل المرأة المغربية في كل الأجهزة الحزبية التقريرية ومنها التنفيذية، ومنحها مكانة متقدمة تسمح لها بولوج ميدان تسيير وتدبير الشأن العام”، موضحا أن ذلك “ما جسده الحزب فعليا من خلال مؤتمره الوطني الأخير، من خلال انتخابه للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة للقيادة الجماعية”.

وفي السياق ذاته أكد المرابط على أن “الحزب ينهج نفس النهج الذي يقتضي ضرورة الإستمرار في خدمة قضايا المرأة تحقيقا لمبدإ المساواة والمناصفة”، موضحا أن “عقد الجمع العام الجهوي التنظيمي لمنظمة المرأة هو من أجل إرساء اللبنات على طَرِيق تجديد البنية التنظيمية الجهوية للنساء بجهة طنجة تطوان الحسيمة”.

يوسف الجوهري (تطوان)

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