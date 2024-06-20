معرض الأزياء الشرقية بباريس يسلط الضوء على القفطان المغربي

يسلط معرض الأزياء الشرقية “أوريونتال فاشن شو”، يوم الأحد المقبل بباريس، الضوء على القفطان المغربي.

وسيتألق القفطان المغربي، رمز الرقي والأناقة، خلال عرض أزياء من توقيع أمينة بنزكري بن رحال، ودار الأزياء الراقية (L’Altière)، وهند برادة، وذلك بمبادرة من خبيرة الأزياء الشرقية هند جودار.

ووفقا للمنظمين، سيكرم معرض الأزياء الشرقية، المنظم تحت شعار “طريق الحرير”، هذا الرمز للتراث الوطني من خلال أعمال فنية متميزة تجسد المهارات العريقة للصناع التقليديين المغاربة.

وأشار المنظمون إلى أن دور الأزياء المغربية الثلاثة ستقدم رؤى فريدة وحديثة للقفطان، مع احترام إرثه العريق وإبراز ثرائه في زخارفه وألوانه الباهرة وتصاميمه الأنيقة، مسجلين أن تيمة “طريق الحرير” تجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشرق والغرب منذ قرون، وكذا روح التمازج والتبادل الثقافي التي يجسدها القفطان المغربي.

ويجمع معرض الأزياء الشرقية، الذي أضحى مرجعا حقيقيا في عالم الأزياء، كل عام نخبة من المصممين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

(و م ع)

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