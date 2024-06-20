حادثة سير تنهي حياة لاعب سابق للوداد

لقي المهدي الدغوغي، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، حتفه إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة، ليلة أمس الأربعاء بالبيضاء، عن عمر يناهز 28 سنة.

ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة الفقيد عشية اليوم بحضور أصدقائه وعدد من أفراد النادي الأحمر وأنصاره، فيما ترتقب عودة والديه المسافرين لتركيا في الساعات القليلة المقبلة لمواراة جثة ابنهما.

وسبق للراحل حمل أقمصة عديد الأندية المغربية، على سبيل الإعارة من نادي الوداد، كشباب قصبة تادلة، ورجاء بني ملال، وجمعية سلا، ونادي رجاء بني ملال، فضلا عن شباب أطلس خنيفرة، كما حمل، منذ فبراير الماضي، قميص النادي البيضاوي، قادما من يوسفية برشيد.

(ي.ع)

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