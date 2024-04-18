اتفاقيات تعزز علاقات جامعة عبد المالك السعدي بجامعات إسبانية ولاتينو أمريكية

شارك رئيس جامعة عبد المالك السعدي “بوشتى المومني”بمدريد، أمس (الأربعاء)، في مراسيم توقيع 6 اتفاقيات تعاون مع خمس جامعات إسبانية.

وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار تقوية التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا، تحت الرئاسة الفعلية لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عبد اللطيف ميراوي”، ونظيرته الإسبانية “ديانا مورانت” وزيرة العلوم والابتكار والجامعات.

وتروم هذه الاتفاقيات “تعزيز التميز الأكاديمي القائم بين البلدين”، فضلا عن أنها “تفتح الطريق أمام فرص جديدة للبحث العلمي المشترك وبرامج التبادل للطلاب والأساتذة الباحثين والإداريين وتطوير مشاريع جامعية مبتكرة ذات انعكاسات إيجابية على المملكتين”.

كما أن هذه الاتفاقيات تأتي ك”تتويج لسلسلة الزيارات الأكاديمية المتبادلة التي تمت بين جامعة عبد المالك السعدي، ممثلة في شخص رئيسها، وعدد من الجامعات المكسيكية”، إذ نظمت جامعة عبد المالك السعدي، بتعاون مع سفارة المملكة المغربية بالمكسيك في اليوم ذاته بطنجة، محاضرة علمية حول (محكمة العدل العليا بالمكسيك باعتبارها محكمة دستورية)، ألقتها وزيرة محكمة العدل العليا بالمكسيك «ياسمين إيسكيفيل Mossa».

المحاضرة التي ترأست فعاليتها نائبة الرئيس المكلفة بالبحث العلمي والتعاون الجامعي «هند الشرقاوي الدقاقي»، كانت فرصة لتجسيد وتعزيز روح التعاون القائم بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين.

وفي اليوم نفسه بطنجة أبرمت جامعة عبد المالك السعدي، ممثلة في نائبة الرئيس المكلفة بالبحث العلمي والتعاون الجامعي، هند الشرقاوي الدقاقي، اتفاقيتي إطار محددتين مع جامعة «برناردو أوهيغينز» من الشيلي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة التعاون الدولي التي تمكن التنمية الأكاديمية والعلمية والثقافية وتدويل المؤسسات.

يوسف الجوهري(تطوان)

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