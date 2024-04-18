بالفيديو.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للطالب بالبيضاء وهذه تفضيلات زوار

انطلقت، اليوم الخميس بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، فعاليات الدورة ال32 للملتقى الدولي للطالب، بمشاركة 250 عارضا يمثلون العديد من الجامعات والمدارس العليا والمعاهد ومؤسسات التكوين العمومية والخصوصية.

ويروم هذا الملتقى، المنظم إلى غاية 21 أبريل من طرف مجموعة الطالب المغربي بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للدار البيضاء- سطات، ويتوقع أن يزوره أزيد من 180 ألف زائر، توفير فضاء لإرشاد وتوجيه الشباب المغربي من أجل تحقيق مشاريعهم الدراسية المستقبلية.

ويتيح الملتقى، الذي تشارك فيه مؤسسات تعليمية من حوالي 20 بلدا من قارات مختلفة، فرصة للطلبة للحصول على المعلومات والاستفادة من المواكبة والتوجيه من قبل متخصصين في إطار منصة تبادل متعددة الاتجاهات تسهل التبادلات بين التلاميذ والطلبة والجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع التعليم العالي.

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