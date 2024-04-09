وزارة الأوقاف تعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر بالمملكة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ لها، أن عيد الفطر المبارك هو يوم غد الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنها “راقبت هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان المعظم 1445 هـ موافق 9 أبريل 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه، فإن فاتح شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الأربعاء 10 أبريل 2024 م”.

وبهذه المناسبة، تتمنى “الصباح” لجميع قرائها ومتابعيها عيدا مباركا سعيدا.

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