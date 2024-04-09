إدانة المنشط الإذاعي “مومو” بأربعة أشهر سجنا

أدانت ابتدائية عين السبع بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، بالسجن النافذ أربعة أشهر، على خلفية متابعته في قضية “اختلاق جريمة سرقة وهمية عبر البث الإذاعي المباشر”.

وبالنسبة للمتهمين الآخرين، قضت المحكمة في حق المشارك الأول في القضية، المسمى مصطفى، بالسجن النافذ لثلاثة أشهر، وخمسة أشهر نافذة للمتهم الثاني (أمين)، الذي أكد أنه صاحب فكرة الجريمة الوهمية.

وسيظل “مومو”، الذي غاب عن النطق بالحكم في جلسة اليوم، متابعا في حالة سراح، إلى حين حيازة صدر الحكم النهائي، أي بعد إتمام مراحل التقاضي المتمثلة في الاستئناف والنقض.

وعرفت الجلسة السابقة الاستماع إلى المتهمين الثلاثة بمن فيهم “مومو”، الذي قرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، حيث أكد المتهمان الأول والثاني، أن المنشط الإذاعي لم يكن له علم بفبركة سيناريو السرقة، ولم يسبق أن تواصل معهما من قبل.

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