جمارك ميناء طنجة تعتمد توقيت عمل جديد

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه “سيتم اعتماد تنظيم جديد للعمل بميناء طنجة، ابتداء من يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، بهدف ضمان دوام الخدمات الجمركية”.

وأوضحت إدارة الجمارك، في بلاغ موجه إلى كافة الفاعلين الاقتصاديين والمصرحين لدى الجمارك، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن “هذا الإجراء، الذي اتخذ بالتشاور مع سلطات الميناء ومع القطاع الخاص، يأتي تماشيا مع سياسة مواكبة المقاولات التي تنتهجها إدارة الجمارك، ويستهدف تعزيز سلاسة عمليات التخليص الجمركي للبضائع وتقليص آجال عبورها في الجمارك، بغاية دعم تنافسية الشركات المصدرة، وكذا الفاعلين في مجال النقل الدولي للسلع”.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه “ابتداء من التاريخ المذكور سيكون بالإمكان إنجاز كامل العمليات الجمركية بميناء طنجة المتوسط في أي وقت من ساعات اليوم، وطيلة أيام الأسبوع”، مؤكدة اتخاذها جميع التدابير اللازمة من أجل تعبئة وتقوية أعداد موظفيها داخل حظيرة هذا الميناء، مع ملاءمة تنظيم العمل به، وذلك استجابة لمتطلبات الوضع الجديد لسير العمل.

وأضاف البلاغ أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة الفاعلين الاقتصاديين لتنظيم أنفسهم وفق هذه الإجراءات الجديدة، وذلك حتى تؤتي الجهود التي يبذلها الجميع ثمارها.

(ي.ع)

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