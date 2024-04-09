ضبط 70 كيلوغرام حشيش وأسلحة في منزل رئيسة بلدية فرنسية

اهتزت مدينة أفالون الفرنسية، أول أمس الأحد، على وقع فضيحة مدوية، بطلتها رئيسة البلدية الفرنسية جميلة حبساوي، التي عثرت الشرطة على 70 كيلوغراما من مخدر “الحشيش” في منزلها.

ونقلت تقارير إعلامية فرنسية، عن الدرك، أن فرقة الأبحاث بأفالون عثرت على ما لا يقل عن 70 كيلوغراما من المخدرات في منزل العمدة، إضافة إلى سبائك من الذهب وأسلحة، في منزل العمدة ومقر عملها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العملية جاءت في إطار تحقيق أولي في قضية تهريب للمخدرات، حيث تم القبض على سبعة أشخاص، بينهم رئيسة بلدية أفالون وشقيقيها تم وضعهم في الحجز الشرطة.

ولفتت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن أحد إخوة العمدة معروف بتهريب المخدرات، وكان هو الهدف الأول للمداهمة.

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