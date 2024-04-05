نشرة إنذارية.. طقس حار ورياح قوية محملة بالغبار بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار (ما بين 34 و39 درجة) وهبات رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 39 درجة، يومي الجمعة والسبت، بكل من الفقيه بنصالح وبني ملال وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وأزيلال والحوز واليوسفية وشيشاوة وتارودانت وطاطا وطانطان وكلميم وسيدي إفني وأسا الزاك وطرفاية والعيون وبوجدور والسمارة ووادي الذهب وأوسرد.

كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 39 درجة، اليوم الجمعة، بكل من القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والصخيرات-تمارة والخميسات وسلا والرباط والجديدة وسيدي بنور والنواصر والمحمدية ومديونة وبنسليمان وبرشيد والدار البيضاء وآسفي والصويرة واشتوكة- آيت باها وأكادير- إداوتنان وإنزكان- آيت ملول وتزنيت.

ومن المتوقع أيضا، بحسب النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، يومي الجمعة والسبت، بكل من وجدة -أنجاد وبركان والدريوش والناظور وجرسيف وتاوريرت.

كما أشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أنه يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 75 إلى 90 كلم/س)، اليوم الجمعة، بكل من العيون والسمارة وطرفاية وسيدي إفني وتزنيت وتارودانت وشيشاوة والحوز.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من شيشاوة والحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وخنيفرة وصفرو وبولمان وجرسيف وتاوريرت والدريوش وبركان والناظور وجرادة ووجدة- أنجاد وفكيك، غدا السبت من الواحدة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

(و م ع)

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