نادية فتاح تترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، قدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة والتي تم عرضها في الاجتماع، وفق المصدر ذاته، بإضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية في إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية، ومشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة، ثم وضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلال الاجتماع نفسه، وافق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2024، مستعرضا أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة. وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الصادر بالظهير رقم 1.21.96 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة، من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة من لدن مديرها العام.

وصادق المجلس، أيضا، على نظامه الداخلي وقام بإحداث اللجان المتخصصة التالية: لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة كما وافق المجلس على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها وقام بتعيين أعضائها.

(ي.ع)