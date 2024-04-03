إحداث 57 مقاولة بجهة كلميم في يناير 2024

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة كلميم وادنون، خلال شهر يناير 2024، بلغ 57 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع على 21 مقاولة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، و36 للأشخاص الذاتيين.

وذكر المصدر ذاته، أن إقليم كلميم استحوذ على 39 شركة محدثة، وإقليم طانطان ب 18 مقاولة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة احتل الصدارة بنسبة 58.82 بالمائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بالصناعة بنسبة 10.29 بالمائة، وأنشطة البناء والعقارات (10.29 بالمائة)، وخدمات متنوعة (8.82 المائة)، والنقل (7.35 بالمائة)، والزراعة والصيد (2.94 بالمائة)، والفنادق والمطاعم (1.47 بالمائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 66.7 بالمائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و28.6 بالمائة شركات ذات مسؤولية محدودة.

وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث حوالي 6932 مقاولة جديدة خلال شهر يناير 2024، من بينها 4756 مقاولة (أشخاص اعتباريين)، و2176 مقاولة (أشخاص ذاتيين).

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الدار البيضاء – سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 1857 مقاولة، متقدمة على طنجة-تطوان – الحسيمة (1163)، ومراكش – آسفي (823)، والرباط – سلا – القنيطرة (767)، وسوس – ماسة (504)، وجهة الشرق (469)، وفاس – مكناس (402)، والعيون – الساقية الحمراء (334)، وبني ملال – خنيفرة (213)، ودرعة – تافيلالت (209)، والداخلة – وادي الذهب (134).

(و م ع)

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