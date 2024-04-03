بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الارتفاع.

وحقق المؤشر الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,19 في المائة ليستقر عند 13.077,85 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة إلى 1.063,28 نقطة، كما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,12 في المائة إلى 956,8 نقطة.

وحقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,11 في المائة إلى 1.156,35 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتسجيل ربح بنسبة 0,35 في المائة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: