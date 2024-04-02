أمن جرسيف يوقف أجنبيا مبحوثا عنه دوليا من قبل “أنتربول”

تمكنت عناصر الشرطة بجرسيف، أمس الاثنين فاتح أبريل الجاري، من توقيف مواطن هولندي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية.

وأفاد مصدر أمني أن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، كشفت كونه مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر يطلب من المكتب المركزي الوطني بـ Wiesbaden بألمانيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الهيروين.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة ألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

(ي.ع)

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