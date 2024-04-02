مجلس عمالة وجدة يصادق على برمجة فائض الميزانية

عقد مجلس عمالة وجدة – أنجاد، أمس الاثنين، دورة استثنائية، خصصت للدراسة والمصادقة، بالخصوص، على اتفاقيتي شراكة، وبرمجة الفائض الحقيقي من ميزانية المجلس، برسم السنة المالية 2023.

وفي هذا الإطار، صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، لخضر حدوش، بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق، محمد باري، على اتفاقية موضوعاتية للشراكة بين مجلس عمالة وجدة – أنجاد وشركة التنمية الجهوية “خدمات الشرق”، لإتمام تنقية الأودية والنقط السوداء بضواحي مدينة وجدة، وفتح وصيانة المسالك بالعالم القروي.

وخلال هذا الاجتماع، وافق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة وجدة – أنجاد، ومجموعة الجماعات الترابية للعمالة، تهم إتمام مشروع بناء وتجهيز محجز للحيوانات الضالة.

وفي هذا السياق، أكد السيد حدوش، أن الأمر يتعلق باتفاقيتين هامتين، الأولى تروم إصلاح المسالك القروية التي تضررت بسبب الفيضانات التي شهدها الإقليم مؤخرا، ما من شأنه فك العزلة عن العالم القروي، وضمان تنقل التلاميذ إلى المدارس في ظروف جيدة.

وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتفاقية الثانية، تهم بناء محجز لإيواء الكلاب الضالة التي تؤرق ساكنة أحياء المدينة، وتشكل مصدر خطر على حياة المواطنين.

من جهة أخرى، صادق أعضاء مجلس العمالة على النقاط المتعلقة بالتعجيل بإتمام الطريق المداري لمدينة وجدة، وتعديل مقرر يتعلق بتصحيح المساحة والرسم العقاري الخاصين بالقطعة الأرضية المراد اقتناؤها، وكذا انتخاب رئيس اللجنة الدائمة للميزانية والشؤون المالية والبرمجة إثر استقالة الرئيس السابق للجنة طبقا للمادة 47 من القانون الداخلي للمجلس.

(و م ع)

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