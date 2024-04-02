السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية رئاسية ثالثة مدتها ستة أعوام.

وأعيد انتخاب السيسي رئيسا لمصر في دجنبر الفارط عقب انتخابات حصل خلالها على 89،6 بالمائة من أصوات الناخبين. وجرى انتخابه أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018.

وفي كلمة عقب حفل أداء اليمين الذي تم بمقر البرلمان بالعاصمة الادارية الجديدة بضواحي القاهرة، تعهد السيسي بالعمل على “استكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة”، مذكرا بالتحديات التي واجهتها البلاد والمتعلقة أساسا بالإرهاب والاستقرار الأمني.

وتابع أن “الأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية فرضت على الدولة تحديات لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث”.

واستعرض الرئيس السيسي ملامح العمل في الفترة المقبلة والتي لخصها في حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية واستكمال وتعميق الحوار الوطني.

وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى أنه سيتم تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد البلاد الاقتصادية وتساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

(أ ف ب)