تفكيك شبكة للاتجار في الكيف والحشيش والتبغ المهرب بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة مراكش قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث.

وأبرز المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و260 كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(و م ع)

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