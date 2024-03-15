المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي

كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب.

وحسب بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، تقدم المغرب من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا في تصنيف التقرير المذكور، وحقق، لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازا من هذا القبيل، عبر “تحسين ترتيبه الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة”.

وسجل المصدر ذاته، المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.

كما سجل التقرير المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة، وفرص الإدماج الاقتصادي، ومشيرا إلى إنجازات المملكة في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي.

(ي.ع)

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