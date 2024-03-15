هذه خلاصات الاجتماع الأخير للنقابات التعليمية والوزارة

اتفقت النقابات التعليمية الخمس، أمس الخميس، مع الكاتب العام للوزارة الوصية، على ولوج مراكز التكوين دون شرط الإجازة، بحيث سينظم الترقيات والمباريات مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها، أما بالنسبة لملف الموقوفين ستبث اللجنة الادارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين.

وفي ما يخص حق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية، التزمت الوزارة الوصية، وفق ما ورد في بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، توصلت “الصباح” بنسخة منه، بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024، كما سيتم حل ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 بعد المصادقة على المرسوم.

وعبرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، عن التزامها بتنظيم مبارة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج، كما أكدت أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.

وختاما، تم الاتفاق على أن ترسل النقابات اقتراحاتها كاملة وموحدة متفق عليها قبل يوم الأحد 17 مارس الجاري، للوزارة الوصية على القطاع، التي وعدت بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية، وذلك تنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023.

(ي.ع)

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