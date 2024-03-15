مجموعة “CIM Santé” تستحوذ على 3 مصحات ضخمة بالمملكة

أعلنت مجموعة “CIM Santé”، المؤسسة المالكة للمصحة الدولية لمراكش، التي أسسها البروفيسور أسعد الشعرة، الرائد إفريقيا في جراحة القلب والشرايين، اليوم الجمعة، توسيع شبكتها من المصحات الخاصة بالمغرب، بعد زيادة رأسمالها، عبر الاستحواذ على 3 مؤسسات ضخمة.

ويتعلق الأمر بكل من مصحات “ELSAN Maroc”، و”Ville Verte” ببوسكورة، و”Oliviers” بسطات، اللواتي ستنضفن إلى الشبكة الصحية لمجموعة “CIM Santé”، المالكة لمصحة الفارابي بالدار البيضاء، والمكلفة بإدارة المستشفى الجامعي الخاص بمراكش.

وبهذه التوسعة الجديدة، سترتفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة من 620 سريرا إلى 1200، والتخصصات الطبية والجراحية التي تقدمها لتشمل تلك المتقدمة، على غرار أمراض القلب التداخلية المعقدة، وجراحة القلب للبالغين، وجراحة القلب للأطفال للتشوهات الخلقية، وأمراض المعدة التداخلية (التنظير الصدى)، وجراحة الأعصاب، وعلاج السكتة الدماغية عن طريق استئصال الخثرة، والجراحة الاصطناعية غير الجراحية للكتف والركبة والورك، وإعادة التأهيل الوظيفي، وزراعة القرنية، وكذلك العلاج الإشعاعي، والعلاج الإشعاعي الموضعي، والعلاج الكيميائي، وجراحة السرطان، وزراعة نخاع العظام.

جدير بالذكر أن مجموعة “CIM Santé”، التي تعد من أبرز الشركات الرائدة إفريقيا ومغربيا في علاج أمراض القلب منذ بداية نشاطها في 1994، تبوأت طليعة الابتكار الطبي بالمملكة، بعد إدخالها أول كتل هجينة للمغرب، كما تستعد لتثبيت أول كتلة روبوت مساعد مخصص للجراحة في المملكة، ما يمثل تقدما مذهلا في المشهد الطبي ومستقبل الطب في المغرب وإفريقيا.

(ي.ع)

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