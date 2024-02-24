مراكش تحتضن ملتقى الاتحادات الرياضية العربية

تحتضن مراكش، ابتداء من بعد غد (الاثنين) وإلى غاية الأربعاء المقبل، ملتقى الاتحادات الرياضية العربية، الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على دورها في الارتقاء بمستوى صناعة الرياضة، وعرض سبل تعظيم هذا الدور بما يخدم تنمية هذه الصناعة.

وسيتناول الملتقى، وفق ما أورده بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، دور الاتحادات الرياضية العربية في صناعة الرياضة عالميا، واقتصاديات الدول العربية وفرص الاستثمار الرياضي، ثم تطوير وتحديث النظم الأساسية للاتحادات المذكورة بما يتواكب مع صناعة الرياضة العالمية.

وتقوم الاتحادات الرياضية، حسب المصدر ذاته، بالعديد من المهام بهدف تطوير الألعاب، وزيادة عدد الممارسين، والمنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، وزيادة شعبية اللعبة، وكذلك المساهمة في ترويج الثقافة والإرث والاقتصاد الوطني، إلى جانب صناعة مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وتعتمد الاتحادات الرياضية على ثلاث متطلبات لتحقيق أهدافها، أولها القدرات التشغيلية والمتمثلة في استراتيجية الاتحاد وأهدافه والتنظيم والحوكمة، ثم القدرات الفنية من حيث البطولات وعددها ومدى تطور الكفاءات البشرية فنيا وإداريا، ومعيار الإنجازات الوطنية والدولية للاتحاد كتحقيق أهداف المشاركة الرياضية والفوز بالميداليات.

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