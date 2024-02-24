توظيف وهمي في الأمن يسقط موظفين عموميين بتازة

أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس (الجمعة)، أربعة أشخاص من بينهم موظفان عموميان وشخصان من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وحسب ما أفاد به موظفون عموميون لـ”الصباح”، فقد عرض المشتبه فيهم مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بتازة، بعدما قدموا لهم وعودا وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و 30 ألف درهم للضحية الواحد، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على شيك بنكي ووثائق رسمية في اسم الغير، علاوة على محررات عبارة عن اعترافات بديون وإيصالات لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر الأمني، إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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