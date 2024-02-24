كوكايين و1988 قرص “إكستازي” يطيحون بشقيقين في سلا

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (السبت)،شقيقين يبلغان من العمر 45 و 53 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف المشتبه فيه الأول تم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل سلا مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1988 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و 50 غراما من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من تحديد هوية شريك المشتبه به الأول في هذا النشاط الإجرامي، والذي تم توقيفه بمدينة سلا والعثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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