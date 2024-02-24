حموشي يرقي حارس أمن توفي أثناء مزاولة مهامه بالرباط

كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني، اليوم (السبت)، المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، بتسجيل ترقية استثنائية لحارس أمن، كان يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، وتوفي جراء حادثة سير خلال مزاولته لمهامه النظامية في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

وذكر مصدر أمني أن حموشي أمر بترقية شهيد الواجب، إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثار ترقيته لفائدة أسرته وذويه، كما أعطى توجيهاته بتقديم التعازي لعائلة الشرطي المرحوم وتمكينها من الدعم اللازم في هذا المصاب الجلل.

ويرتقب تشييع جنازة الفقيد عصر اليوم السبت في موكب رسمي مسجى بالعلم الوطني ويحمله شرطيون بزيهم الوظيفي مع مباشرة إجراءات الدفن بمسقط رأسه بمنطقة العونات بإقليم سيدي بنور وكان الشرطي الفقيد يزاول مهامه بمدينة الرباط عندما صدمه أحد مستعملي الطريق، الذي كان يسير في الاتجاه الممنوع، ولاذ بالفرار من مكان الحادث قبل أن يتم ضبطه وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الضحية، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة الخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

(ي.ع)

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