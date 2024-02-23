أغلبية مجلس العاصمة تؤجل ندوتها بعد تعنيف أعضائه

قررت فرق الأغلبية بجماعة الرباط تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مقررة اليوم الجمعة، استجابة وتفاعلا مع قيادة أحزابها (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال).

وأوضحت الفرق الحزبية، في بلاغ مشترك لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن مستشاري الأغلبية، “كانوا يودون من خلال هذه المحطة إحاطة الرأي العام المحلي والوطني بالأحداث المؤسفة التي وقعت من قبل بلطجية أغلالو بمقر عمودية عاصمة المملكة، والتي شهدت تصرفات غريبة عن أخلاق تدبير الخلاف بين المنتخبين بإجماع مستشارات ومستشاري المجلس”.

وحسب الوثيقة ذاتها، فقد جاء قرار ممثلي هذه الفرق، القاضي بتأجيل الندوة لموعد لاحق، بعدما “تأكد لها اطلاع قيادة أحزابها على أحداث تعنيف أعضاء المجلس أثناء وضعهم لطلب عقد دورة استثنائية واتخاذها لقرارات مستقبلية لوضع حد للمشكل الذي تعرفه الجماعة في أفق قريب حتى يتم تجاوز الاحتقان الذي عمر ويمس بالعمل الترابي بجماعة العاصمة”.

إقرأ أيضا: