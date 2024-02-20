الترويج الدولي للمخدرات يطيح ببريطاني في طنجة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم (الثلاثاء)، بريطانيا يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر من طرف السلطات القضائية الإسبانية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف الأجنبي المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، تم مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بمدريد، للاشتباه في مساهمته في تنفيذ عمليات دولية لترويج المخدرات، وذلك في إطار شبكة إجرامية منظمة كانت تنشط ما بين إسبانيا وكولومبيا.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة إسبانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: