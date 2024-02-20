توزيع 130 ألف قنطار من الشعير المدعم بإقليم تارودانت

تم توزيع ما مجموعه 42 ألف و941 قنطار من الشعير المدعم لفائدة 2993 فلاح بإقليم تارودانت، برسم الموسم الفلاحي 2023-2024، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة شح التساقطات.

كما بلغت كمية الشعير المدعم التي تم توزيعها على الفلاحين المتضررين من زلزال الحوز بالإقليم، 87 ألفا و400 قنطارا من الشعير، حيث إستفاد من العملية 10 آلاف و925 من مربي الماشية.

وتأتي عملية توزيع الشعير المدعم بإقليم تارودانت، في سياق تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص تأثير الجفاف وآثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة توازن سلاسل الإنتاج لدعم الفلاحين، تماشيا مع التوجيهات الملكية.

وحسب معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة (فرع تارودانت)، فقد تم تهيييء أربعة مراكز للقرب على مستوى الإقليم، ويتعلق الأمر بمركز أيت إكاس (8 طن من الشعير)، مركز تالوين (3 طن من الشعير)، مركز أولاد تايمة (26 ألف طن من الشعير)، بالإضافة إلى مركز إيغرم (4 طن من الشعير)، فيما استفاد من علمية توزيع الشعير المدعم بالمجان أزيد من 10 آلاف فلاح من 473 دوار من الدواوير المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي بإقليم تارودانت.

ومن أجل إنجاح هذه العملية، انخرطت في إنجاز هذا البرنامج، مختلف المصالح الجهوية التابعة للقطاع الفلاحي، والمؤسسات التابعة لها على المستوى الإقليم، لاسيما المديرية الجهوية للفلاحة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة-فرع تارودانت-، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، المديرية الإقليمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بتنسيق تام مع السلطات الإقليمية والمحلية.

(و م ع)

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