الكاف تكشف موعد قرعة الدور التمهيدي لتصفيات “كان 2025”

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنه تقرر إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا “توتال انيرجيز المغرب 2025” يوم غد الثلاثاء بالقاهرة.

وأوضحت الهيأة الكروية القارية في بيان على موقعها الالكتروني أنه مع انتهاء النسخة ال 34 من كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها الكوت ديفوار، تتجه الأنظار صوب النسخة المقبلة التي ستستضيفها المملكة المغربية، بتنظيم قرعة مرحلة الدور التمهيدي من التصفيات يوم غد بالقاهرة.

وستقام الجولة التمهيدية الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية “توتال إنيرجيز، المغرب 2025 ” بمشاركة المنتخبات الثمانية الأقل تصنيفا وفقا لتصنيفات الفيفا وهي الصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.

وستجرى مقابلات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب ما بين 18 و26 مارس المقبل حيث ستلتحق أربع منتخبات متأهلة إلى قائمة المنتخبات ال 44 التي ستشارك في الاقصائيات بنظام المجموعات.

(و م ع)

إقرأ أيضا: