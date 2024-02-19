بورصة البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء إيجابي.

وحقق مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,63% ليستقر عند 12.951,99 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,84% ليستقر عند 1.056,45 نقطة، كما تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,92% إلى 962,83 نقطة.

من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,23% إلى 1.099,18 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل اتصالات المغرب (+4,94% / 104 درهما)، وإكدوم (+2,78% / 1.110 درهما)، وكوسيمار (+2,02% / 194,8 درهما)، ودجى الإنعاش الضحى (+1,49% / 17 درهما)، وأكديتال (+1,38% / 699,5 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل إي بي ماروك. كوم (-8,05% / 20,67 درهما)، وسوديب مارسا المغرب (-1,35% / 280,6 درهما)، و CFG Bank ..

(-1,25% / 154,05 درهما)، وريسما (-0,89% / 223 درهما)، وأطلنطاسند (-0,81%/ 123 درهما). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضي بارتفاع بنسبة 1,13%.

(و م ع)

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