ميارة يتباحث مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس (الأربعاء) بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر، ريتشارد رافالومانانا، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب.

وذكر بلاغ للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والممتازة التي تربط البلدين قيادة وشعبا، وتجديد التأكيد على الرغبة المشتركة في إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، أعرب ميارة عن اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين، مذكرا بـ “الحمولة التاريخية والرمزية التي تمثلها مدغشقر بالنسبة للأسرة الملكية والذاكرة الجماعية للشعب المغربي”.

وأكد أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين يدخل في إطار الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس، من أجل تقوية التعاون جنوب-جنوب والنهوض بالقارة الإفريقية على كافة الأصعدة.

وبعد أن قدم نبذة عن مجلس المستشارين وموقعه في البناء الدستوري، شدد ميارة على أهمية التعاون البرلماني في الدفع قدما بالعلاقات الثنائية، وضرورة تكثيف التنسيق والتشاور في كل المحافل القارية والدولية.

من جهته، أعرب رافالومانانا عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الحالية، مشيدا في الوقت نفسه بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وبعد أن أبرز متانة العلاقات السياسية بين البلدين، شدد رئيس مجلس الشيوخ بمدغشقر على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة.

كما أكد أن البلدين مدعوان لإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في المجال البرلماني من خلال تعزيز آليات التشاور والحوار، وجعله في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مجددا في هذا الإطار التضامن التام والدعم المستمر من جانب مدغشقر لمغربية الصحراء.

وأشار البلاغ إلى أن اللقاء شكل أيضا فرصة تطرق من خلالها الجانبان لأهمية ورهانات المؤتمر البرلماني جنوب-جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين، انطلاقا من المسعى المشترك لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى والتجارب بشأن القضايا الإستراتيجية الراهنة، وفي طليعتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي.

(و م ع)

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