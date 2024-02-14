كرة القدم.. تأجيل الجمع العام العادي لنادي حسنية أكادير

تقرر تأجيل الجمع العام العادي لنادي حسنية أكادير، الذي كان من المقرر عقده يوم غد الخميس، وذلك إلى موعد لاحق.

وحسب بلاغ للمكتب المديري لنادي الحسنية، فإن هذا التأجيل جاء لأسباب تنظيمية، موضحا أنه تقرر كذلك تأجيل الجمع العام غير العادي الذي كان مبرمجا في نفس اليوم.

ويتضمن برنامج الجمع العام، حسب المصدر، تقديم التقريرين الأدبي والمالي للنادي، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية للجمعية الرياضية الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم، فيما يخصص الجمع العام الغير العادي للمناقشة والمصادقة على تعديل القانون الأساسي والداخلي للجمعية.

يذكر أن فريق حسنية أكادير يحتل الرتبة الـ10 في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي”، برصيد 20 نقطة، وذلك عقب إجراء مباراتين عن الدورة الـ 18.

(و م ع)

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