أكادير: إبرام اتفاقيات شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسستين فرنسيتين

أبرمت، أول أمس الاثنين بأكادير، اتفاقيات شراكة بين جامعة ابن زهر وجامعة “أو دو فرانس” للبوليتكنيك والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية “أو دو فرانس”.

وحسب بلاغ لجامعة ابن زهر، تضفي هذه الاتفاقيات الطابع الرسمي على الرغبة المشتركة في التعاون البناء بين المؤسسات الثلاث في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز المبادرات المشتركة من خلال التركيز على عدة مجالات للتعاون خاصة ما يتعلق بالتبادل الأكاديمي والبحث العلمي.

وتشمل مجالات التعاون، يضيف المصدر، تسهيل عملية تبادل الطلبة، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي مجالات الصحة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والرياضة، وكذلك المشاريع الفنية والثقافية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، على ضرورة خلق أوجه التقارب بين المؤسسات الأكاديمية، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز جودة التعلم.

من جانبه أعرب رئيس جامعة “أو دو فرانس” للبوليتكنيك، عبد الحكيم أرتيبة، عن الطموح المشترك الذي يقوم على رؤية متكاملة بين جامعة ابن زهر وجامعة “أو دو فرانس للبوليتكنيك” .

من جهته، أبرز مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية “أو دو فرانس”، أرميل دو لا بوردونيه، أوجه التقارب الممكنة بين مختلف المؤسسات في البلدين، مشيرا إلى أن وجهات النظر المشتركة هذه تعكس التزاما مشتركا لصالح التعليم الأكاديمي المميز والمبتكر.

ووفقا لجامعة ابن زهر، تهدف هذه الاتفاقيات، إلى تشجيع المشاريع المبتكرة، لاسيما في المجالات الحديثة، مع التزام المؤسسات الثلاث بتعزيز التميز الأكاديمي والأبحاث المتطورة وخلق فرص التعلم والتطوير للطلبة.

(و م ع)

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