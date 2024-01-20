الخارجية القبرصية تكذب وكالة الأنباء الجزائرية بشأن متابعة أمنيين مغاربة

“أخبار زائفة” و”لا أساس لها من الصحة” : هذه هي الكلمات التي استخدمها المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، لوصف مزاعم إصدار أوامر اعتقال في حق مسؤولين أمنيين مغاربة، تناقلتها بعض وسائل الإعلام و وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي تصريح هاتفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، متاح على الموقع الرسمي للوكالة، شدد المتحدث باسم الدبلوماسية القبرصية على أن “السلطات المختصة في قبرص، أي المصالح القضائية والشرطة، تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأضاف أنه “ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة”.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد استندت في قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.

(و م ع)

إقرأ أيضا: