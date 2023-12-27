جمعية الإعلام والناشرين تدين تطاول المرابط على رئيسها

أدانت الجمعية الوطنية الإعلام والناشرين، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، تطاول علي المرابط، الموالي لأطروحات الجزائر وبوليساريو وخصوم الوحدة الترابية، عليها وعلى رئيسها إدريس شحتان، بإشاعة الأخبار المزيفة والكاذبة حول تورطه في قضية “إسكوبار الصحراء“.

كلنا إدريس شحتان

وأوردت الجمعية، في بيان لها تحت عنوان “كلنا إدريس شحتان ضد الإشاعات والأخبار الزائفة“، توصلت “الصباح” بنسخة منه، قول المرابط في أحدث تدويناته المستندة إلى مصادر “تترنح” في العلب الليلية الرخيصة، إن إدريس شحتان، مدير نشر “شوف تيفي“، تماستدعاؤه من قبل الشرطة المغربية، للتحقيق معه على خلفية القضية المذكورة، ملمحا إلى “وجود شبهة في تمويل شراء المقر الرئيسي للموقع والقناة متأتية من أموال المخدرات“.

استهداف للصحافة المغربية

وبعدما نفى بشكل قاطع استدعاء شحتان من قبل أي جهة أمنية، أضاف بلاغ الجمعية أن إصرار المرابط على ذكر شحتان، ليس فقطصحافيا ومديرا للنشر، بل رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يعد حركة نذالة منه لخلط الأوراق، معتبرا اتهامه له بخدمة أجنداتالمخابرات المغربية، “رسالة منه موجهة إلى أصدقائه في الجزائر وبوليساريو، للإدعاء أن الصحافة المغربية تكتب من محبرة الأجهزة“.

تطاول وتحريض

واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ما صدر عن المرابط “تطاولا مقيتا” على رئيسها الذي يمثل أغلب الطيف الإعلامي والصحافيفي المغرب، وتحريضا علنيا ضد هيأة مؤسسة بالقانون وتمثل عشرات المواقع والجرائد والإذاعات، لا يمكن التسامح معه تحت أي ظرف.

كما اعتبرت أن إقحامه العلني للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين “يعني أن المشكل (إذا كان هناك من مشكل)، لم يعد بين المرابط وشحتان بل أضحى منذ اليوم فصاعدا بين المرابط وبينها“.

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