بالصور.. افتتاح دائرة جديدة للشرطة بالسمارة

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم السبت، المقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، وذلك في إطار تنزيل مخططها الرامي لتطوير وعصرنة البنية التحتية للمنشآت الشرطية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تدشين المقر الجديد للدائرة الأمنية الثالثة « بحي لكويز » بمدينة السمارة، في سياق الاحتفالات بالذكرى 68 لعيد الاستقلال، وذلك لضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، حيث يتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدماتية الحديثة.

وتتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة، وفق البلاغ نفسه، على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير عالية الجودة وطابع معماري يراعي خصوصيات المنطقة.