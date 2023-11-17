البيضاء تحتضن المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب

تحتضن الدار البيضاء، في الفترة الممتدة من 15 إلى 22 نونبر 2023، الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، من تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وتضع هذه الدورة مجموعة أهداف تسعى إلى تحقيقها، هي: تقريب الكتاب من الأجيال الصاعدة والتحفيز على القراءة، ودعم صناعة الكتاب، خصوصاً كتب الطفل والشباب، وتعزيز صورة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، وجهةً ثقافية، وإتاحة رصيد وثائقي مغربي ودولي للقراء الصغار والشباب، وتقديم عرض ثقافي يجمع بين التوعية والتثقيف والترفيه ضمن برنامج ثقافي متنوّع يشمل ورش عمل وندوات وعروضاً.

تصوير: فدوى الناصر

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