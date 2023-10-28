سابقة بالمغرب.. اكبر الأسواق الشعبية تدخل عالم الرقمنة بتطبيق مبتكر

اتجهت جهود المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.

وقد كان جلالة الملك محمد السادس قد أشار في عدة مناسبات إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها، كما أكد على ضرورة تعميم اﻹدارة الرقمية بطريقة مندمجة تمكن مختلف القطاعات والمرافق من الولوج المشترك للمعلومات.

وفي هذا السياق، بادرت شركة NASSIF SERVICES للمشاركة في مشروع التحول الرقمي بالمغرب ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﺗﺟدﯾدﯾﺔ وﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوﻗﮭﺎ قصد تحقيق العديد من المكاسب سواء على مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، أو على مستوى تعزيز فعالية الإدارة والرفع من نجاعتها.

تتجلى مبادرة “NASSIF SERVICES” بشكل خاص من خلال إطلاق حلول داخلية للتحول لـ “SOUK KOREA”، وهو مكتب متخصص في تحرير عقود بيع الدراجات النارية المستعملة منذ عام 1958. تعتمد هذه الحلول على تحليل متقدم للوثائق المطلوبة لعمليات البيع، مثل بطاقات الهوية وشهادات الملكية، مما يسهم في تحسين بشكل كبير الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لمعالجة الوثائق يدويًا. وتضمن هذه الحلول دقة كبيرة في استخراج المعلومات، مما يقلل من مخاطر الأخطاء وفقدان البيانات، مع المساهمة الفعالة في تقليل استهلاك الورق والنسخ.

مشددًا على أهمية “ArgusOCR”، أبرز مصطفى رياض الرايس مدير الانتقال الرقمي بشركة NASSIF SERVICES دوره الحيوي كأداة قوية قادرة على تحويل الوثائق الورقية بشكل موثوق إلى نص قابل للتحرير. وقال “بفضل التحليل المتقدم والدقيق للأحرف، يمكن لهذا المحرك استخراج بيانات معقدة من مختلف أنواع الوثائق، بما في ذلك بطاقات الهوية وشهادات الملكية.

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