الملك يهنئ أردوغان بعيد بلاده الوطني

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب التركي بتحقيق ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية الملك، “وأغتنم هذه السانحة الطيبة لأسجل اعتزازي بالإرادة الدائمة التي تحذونا سويا من أجل ترسيخ روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل شتى المجالات، لما فيه خير شعبينا الشقيقين”.

(و م ع)

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