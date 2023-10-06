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حوادث

منذ دقيقتين
باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أول أمس (الأربعاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع موظف جماعي، يشتبه تورطه في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول، لكشف ملابسات القضية، ولتحديد عدد ضحاياه وامتدادات جرائمه، ومعرفة ما إن كان ينتمي إلى شبكة إجرامية منظمة أم يشتغل لحسابهأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين


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