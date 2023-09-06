اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني بالقاهرة يثمن رئاسة الملك للجنة القدس

ثمن الاجتماع الثالث للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني، في ختام أشغاله، الثلاثاء بالقاهرة، رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة القدس.

وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام هذا الاجتماع الوزاري، على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، يحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ “الأرض مقابل السلام”، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويأتي انعقاد هذا الحوار الذي عرف حضور وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ونظرائه العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في شتنبر 2013، والتي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية.

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