حلويات مسممة بالحشيش تطيح بأمريكي في واد زم

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بواد زم، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين)، من توقيف مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب وحيازة مواد تحتوي على مكونات مخدرة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن مصالح الشرطة فتحت بحثا قضائيا على خلفية إصابة أربعة أشخاص بأعراض تسمم غذائي وهلوسة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وذلك بعد استهلاكهم لقطع حلوى استقدمها المشتبه فيه من الخارج، تحتوي على مستخلص مادة القنب الهندي المخدرة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز خمس قطع من المواد الاستهلاكية التي تحتوي على هذه المادة المخدرة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين حالات التسمم المسجلة وقطع الحلوى المستهلكة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية اللازمة.

يسرى عويفي

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