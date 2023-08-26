حكومة أخنوش تصرف دعما استثنائيا لمهنيي النقل

أعلنت حكومة أخنوش استئناف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، بداية من شتنبر المقبل، بعدما سبق لها وأن صرفت لهم دفعات أولى بقيمة 5 مليارات درهم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية.

وستفعل وزارة النقل واللوجستيك، هذا الإجراء بشكل رسمي بعد أقل من أسبوع من الآن، وتأمل الحكومة من ورائه تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة.

جدير بالذكر أن حكومة أخنوش، سبق أن صرفت لمهنيي النقل دعما استثنائيا على 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والحالية، استفادت منه حوالي 180 ألف عربة، مما كلف مالية الدولة أزيد من 5 مليارات درهم.

يسرى عويفي

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